В Охматдиті вперше в Україні використали ендокапсулу для обстеження дитини

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Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» вперше в Україні використала ендокапсулу для обстеження дитини.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 12 квітня.

Ендокапсула — це відеокамера у вигляді капсули. Технологія дозволяє побачити слизову оболонку тонкого кишківника, оскільки іншими методами досліджень побачити її зміни неможливо. Ендокапсулу можна використовувати навіть для маленьких дітей (віком від двох років).

Протягом дослідження пацієнт може стрибати, ходити, бігати, сидіти, лежати, грати. Через годину після проковтування капсули вже можна пити, а через три — їсти.

МОЗ заявляє, що таке дослідження є абсолютно безболісним і безпечним для пацієнта, адже капсула є одноразовою, самостійно проходить шлунково-кишковий тракт і виходить природним шляхом.