Громадське радіо США покидає Twitter через позначку, що воно нібито «фінансується урядом»

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Громадське радіо США під назвою National Public Radio вирішило покинути соцмережу Twitter після того, як отримало позначку, що воно нібито «фінансується урядом». Там кажуть, що це підриває довіру до NPR.

Про це пише The Associated Press.

NPR — це найбільша мережа некомерційних радіостанцій у США. Вона фінансується за рахунок пожертв слухачів.

«Облікові записи NPR більше не будуть активні в Twitter, оскільки платформа вживає заходів, які підривають довіру до нас, неправдиво натякаючи, що ми не є редакційно незалежними», — йдеться в заяві NPR.

Минулого тижня Twitter поставив на акаунти NPR позначку про «ЗМІ, яке фінансується державою». Свого часу так соцмережа позначала медіа, які контролюються авторитарними державами та перебувають під їх впливом.

Головний акаунт NPR у Twitter не публікує нічого з 4 квітня. 12 квітня він запостив кілька твітів про те, як стежити за медіа на інших платформах.

Аналогічний скандал розгортається і навколо британського телеканалу BBC. Він теж отримав позначку про «фінансування державою» і поскаржився на це, наголошуючи на своїй незалежності. Після цього власник Twitter Ілон Маск погодився змінити позначку на «фінансується суспільством».