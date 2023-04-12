ET: Пакистан надає Україні військову допомогу. У квітні відправить судна з оборонним спорядженням
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / Mariano Sayno
У квітні Пакистан відправить для Сил оборони України 230 контейнерів з військовим спорядженням через порт з міста Карачі. The Economic Times стверджує, що військову допомогу перевозитимуть судна MV Bokram та MV Kherson.
У виданні додають: кораблі, які перевозять зброю з Пакистану в Україну, зокрема танки й ракети, часто йдуть під прапорами США і ЄС, а прибувають в основному в польські та німецькі порти.
Рік тому, за даними ET, Велика Британія використала пакистанські авіабази як повітряний міст для постачання озброєння в Україну через Румунію.
Також у ET наголошують, що Пакистан продовжує допомагати Україні навіть тоді, коли сам просить у росії допомоги в оновленні своїх авіаційних двигунів.
- На початку 2023 року The Economic Times повідомляло, що Пакистан надішле Україні артилерійські боєприпаси. Пакистанська транспортно-посередницька фірма Project Shipping планувала відправити 159 контейнерів боєприпасів із порту Карачі до порту Гданська в Польщі. Вони міститимуть 155-мм артснаряди, метальні заряди до них, а також артилерійські капсулі M82 та підривники PDM.