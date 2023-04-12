Керівника Черкаської єпархії УПЦ МП відправили під домашній арешт. Його підозрюють у розпалюванні ворожнечі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / СБУ
Соснівський районий суд міста Черкаси відправив черкаського митрополита УПЦ МП Феодосія відправили під домашній арешт на 60 діб. Про це повідомляє «Суспільне».
У лютому Служба безпеки України повідомила митрополиту Феодосію про підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Під його керівництвом адміністратор сайту єпархії публікував матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких patriarchia.ru та pravmir.ru. У цих публікаціях представники рф навʼязували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим.
- Московський патріархат уже заборонений на території Волинської, Рівненської та Хмельницької областей.
- З листопада 2022 року Служба безпеки України провела низку обшуків у храмах та інших установах Московського патріархату. Під час обшуків вилучали проросійську літературу, прапори «новоросії», мільйони готівки, літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і наголошується, що це нібито штучно створена держава.