NYT: Україна зверталася до Бразилії з великим запитом на поставки зброї, але там це проігнорували

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Україна надсилала до Бразилії щонайменше два великих списки озброєння, які б хотіла отримати або придбати. Але там цей запит проігнорували.

Про це пише The New York Times.

У цей перелік увійшли бронетехніка, літаки, системи ППО, мінометні снаряди, боєприпаси, стрілецька зброя тощо. Але Бразилія відмовляється постачати зброю в Україну.

З аналогічним запитом свого часу зверталася і Німеччина. Бразилія закупила німецькі зенітні самохідні установки Gepard, і Німеччина хотіла придбати у Бразилії снаряди до них, але там відмовилися, якщо ці боєприпаси поїдуть в Україну.

Злиті документи Пентагону вказують на те, що США, Україна та партнери намагаються знайти зброю в тих країнах, які досі відмовлялися допомагати українській армії. Але переважно стикаються з відмовами. Наприклад, президент Колумбії Густаво Петро казав, що неодноразово відхиляв запити США на закупівлю зброї російського та радянського виробництва, щоб передати її Україні.

Бразилія могла б стати цінним постачальником зброї, оскільки вона є одним із найбільших виробників бойових літаків, які зараз дуже потрібні Україні. Українська армія стає залежною від зброї країн-членів НАТО, яка є досить дорогою і важкою в обслуговуванні. Натомість в інших країнах є багато зброї власного виробництва, яка дешевша.