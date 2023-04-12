NYT: Україна зверталася до Бразилії з великим запитом на поставки зброї, але там це проігнорували
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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sergio souza / Unsplash
Україна надсилала до Бразилії щонайменше два великих списки озброєння, які б хотіла отримати або придбати. Але там цей запит проігнорували.
Про це пише The New York Times.
У цей перелік увійшли бронетехніка, літаки, системи ППО, мінометні снаряди, боєприпаси, стрілецька зброя тощо. Але Бразилія відмовляється постачати зброю в Україну.
З аналогічним запитом свого часу зверталася і Німеччина. Бразилія закупила німецькі зенітні самохідні установки Gepard, і Німеччина хотіла придбати у Бразилії снаряди до них, але там відмовилися, якщо ці боєприпаси поїдуть в Україну.
Злиті документи Пентагону вказують на те, що США, Україна та партнери намагаються знайти зброю в тих країнах, які досі відмовлялися допомагати українській армії. Але переважно стикаються з відмовами. Наприклад, президент Колумбії Густаво Петро казав, що неодноразово відхиляв запити США на закупівлю зброї російського та радянського виробництва, щоб передати її Україні.
Бразилія могла б стати цінним постачальником зброї, оскільки вона є одним із найбільших виробників бойових літаків, які зараз дуже потрібні Україні. Українська армія стає залежною від зброї країн-членів НАТО, яка є досить дорогою і важкою в обслуговуванні. Натомість в інших країнах є багато зброї власного виробництва, яка дешевша.
- Президент Бразилії Лула да Сілва запропонував віддати росії окупований Крим, щоб припинити її війну проти України. У МЗС України відповіли, що немає жодної причини поступатися своїми землями.
- У травні 2022 року Лула да Сілва в інтервʼю TIME заявив, що у вторгненні росії в Україну винен не лише путін, але й США, ЄС і Зеленський. Він казав, що Україна мала відмовитися від шляху до ЄС і НАТО, а натомість домовлятися з росією.
- На початку 2023 року да Сілва відмовився передати Україні снаряди для зеніток Gepard, а згодом заявив, що хоче стати посередником між Україною та росією для завершення війни.