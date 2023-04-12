Навколо ядра Землі знайшли новий твердий шар. Це може бути дно стародавнього океану

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Edward Garnero and Mingming Li/Arizona State University

Науковці виявили твердий шар навколо ядра під південною півкулею Землі. Він розташований на глибині близько 2 900 кілометрів і може бути дном стародавнього океану.

Про це пише Science Alert.

Учені використовували 15 станцій моніторингу в Антарктиді, щоб позначити на карті сейсмічні хвилі від землетрусів, які сталися протягом трьох років. Рух цих хвиль демонструє структуру всередині Землі.

Edward Garnero and Mingming Li/Arizona State University

«Товщина матеріалу варіюється від кількох до десятків кілометрів. Це говорить про те, що ми бачимо гори в ядрі, які в деяких місцях у пʼять разів перевищують за висотою Еверест», — розповіли дослідники.

Найімовірніше, цей шар є океанічною корою, похованою під поверхнею Землі за мільйони років. Також учені припускають, що ця давня океанська кора в певний момент могла огортати все ядро Землі. Майбутні сейсмологічні дослідження допоможуть науковцям дізнатися про це більше.