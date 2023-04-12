Навколо ядра Землі знайшли новий твердий шар. Це може бути дно стародавнього океану
- Автор:
- Анна Холоднова
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Edward Garnero and Mingming Li/Arizona State University
Науковці виявили твердий шар навколо ядра під південною півкулею Землі. Він розташований на глибині близько 2 900 кілометрів і може бути дном стародавнього океану.
Про це пише Science Alert.
Учені використовували 15 станцій моніторингу в Антарктиді, щоб позначити на карті сейсмічні хвилі від землетрусів, які сталися протягом трьох років. Рух цих хвиль демонструє структуру всередині Землі.
«Товщина матеріалу варіюється від кількох до десятків кілометрів. Це говорить про те, що ми бачимо гори в ядрі, які в деяких місцях у пʼять разів перевищують за висотою Еверест», — розповіли дослідники.
Найімовірніше, цей шар є океанічною корою, похованою під поверхнею Землі за мільйони років. Також учені припускають, що ця давня океанська кора в певний момент могла огортати все ядро Землі. Майбутні сейсмологічні дослідження допоможуть науковцям дізнатися про це більше.
- Раніше міжнародна група дослідників виявила, що внутрішнє ядро Землі могло нещодавно зупинитися та змінити напрямок обертання. За словами сейсмолога Сяодуна Сонга з Пекинського університету, це явище впливає на магнітне поле та обертання Землі, а також на процеси на поверхні планети й клімат.
- Також науковці виявили, що внутрішнє ядро Землі може складатися з двох окремих шарів.