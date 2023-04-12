ООН прокоментувала відео страт українських військових і заявила, що це не поодинокі випадки

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Організація Обʼєднаних Націй заявляє, що вона «приголомшена особливо жахливими відео, розміщеними в соціальних мережах». Одне з них показує страту полоненого українського солдата, а друге — понівечені тіла двох українських солдатів.

Про це ідеться в заяві Місії ООН з прав людини в Україні. Організація заявляє, що очевидні страти «не є поодиноким випадком».

«У недавніх звітах Місія зафіксувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема скоєних щодо військовополонених. Останні інциденти також мають бути належним чином розслідувані, а винних мають притягнути до відповідальності», — додали в організації.

24 березня ООН заявила, що задокументувала десятки випадків страт військовополонених, скоєних як російськими, так і українськими військами. Місія ООН задокументувала страту 15 українських військовополонених і нібито 25 російських військовополонених (на основі інформації з відкритих джерел, відвідувань на місцях та опитувань свідків).