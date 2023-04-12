У Кабінеті міністрів Нової Зеландії вперше досягли гендерної рівності. Тепер там по десять чоловіків і жінок

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Уряд Нової Зеландії досяг гендерної рівності у своєму складі. Тепер у Кабінеті міністрів десять чоловіків і десять жінок.

Про це пише BBC.

Це сталося після того, як члена парламенту від Нортленду Віллоу-Джин Прайм, представницю корінного народу Нової Зеландії маорі, підвищили до посади міністра. Вона займатиметься охороною природи та питаннями молоді.

У 2020 році країна обрала один із найрізноманітніших парламентів у світі. Там представлена найбільша кількість жінок-законодавців серед держав Організації економічного співробітництва та розвитку, представників маорі та ЛГБТ.