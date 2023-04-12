У Кабінеті міністрів Нової Зеландії вперше досягли гендерної рівності. Тепер там по десять чоловіків і жінок
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / Hagen Hopkins / Stringer
Уряд Нової Зеландії досяг гендерної рівності у своєму складі. Тепер у Кабінеті міністрів десять чоловіків і десять жінок.
Про це пише BBC.
Це сталося після того, як члена парламенту від Нортленду Віллоу-Джин Прайм, представницю корінного народу Нової Зеландії маорі, підвищили до посади міністра. Вона займатиметься охороною природи та питаннями молоді.
У 2020 році країна обрала один із найрізноманітніших парламентів у світі. Там представлена найбільша кількість жінок-законодавців серед держав Організації економічного співробітництва та розвитку, представників маорі та ЛГБТ.
- У січні 2023 року новим премʼєром Нової Зеландії став міністр освіти Кріс Хіпкінс — він єдиний претендував на посаду після раптової відставки Джасінди Ардерн, яка зізналася, що шість років на посаді премʼєр-міністра «сильно її виснажили», і вона більше не бачить для себе можливості залишатися на цій посаді та висувати свою кандидатуру на нових виборах.
- У 2022 році парламент Нової Зеландії ухвалив закон, який забороняє складні та незрозумілі слова в бюрократії. Там вважають, що чиновники мають говорити з громадськістю простою мовою, щоб зробити демократію більш інклюзивною.
- Того ж року суд у Новій Зеландії визнав дискримінаційним мінімальний вік виборців. Відповідний позов подала правозахисна група Make It 16, яка лобіює зниження віку для голосування до 16 років. Мотивували це тим, що 16-річні можуть керувати автомобілем, працювати повний робочий день і платити податки, а тому мали б отримати право голосу.