У Twitter після 20 квітня зникнуть безкоштовні сині галочки. Ілон Маск цього разу не жартує

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Власник Twitter Ілон Маск заявив, що 20 квітня в соцмережі зникнуть сині галочки верифікації, за які користувачі не платять. Американський мільярдер 1 квітня вже обіцяв це зробити, але це виявилося жартом.

Якщо Twitter видалить сині галочки, то позначки верифікованих акаунтів залишаться лише у користувачів, які заплатили за це, а також у державних установ і посадових осіб.

Раніше у квітні Ілон Маск опублікував твіт, у якому сказав, що Twitter дасть кілька «пільгових тижнів» для давно верифікованих акаунтів, але швидко видалив публікацію.