«Укрпошта» випустила благодійну рамку з маркою «Русскій воєнний корабль» і хоче зібрати мільйон на дрони
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- Анна Холоднова
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«Укрпошта» зробила благодійну рамку з маркою «Русскій воєнний корабль, іди нахуй» до річниці її випуску.
Про це повідомив очільник компанії Ігор Смілянський.
«Найпрекрасніше те, що через два дні після офіційного введення марки в обіг пророцтво збулося — крейсер «Москва» пішов на дно. Вашою вірою та «Нептуном», звісно», — зазначив він.
Благодійну рамку з відбитком штемпеля «Перший день», яким гасили марку на київському головпоштамті, випустили, щоб зібрати гроші на дрони для Сил оборони України. Усього доступна тисяча примірників, кожен коштує 1 600 гривень, з них 1 000 витратять на дрони. Таким чином «Укрпошта» хоче зібрати мільйон гривень.
- «Укрпошта» також випустила марку «Зброя Перемоги» — частина коштів від її продажу піде на потреби української армії. На зображеннях — зразки військового вітчизняного та закордонного озброєння: «Вільха», «Нептун», «Стугна-П», «Байрактар ТБ2», FGM-149 «Джавелін», «M142 Хаймарс».
- 20 лютого 2023 року «Укрпошта» відкрила попереднє замовлення на нову марку до річниці початку повномасштабної війни під назвою «ПТН ПНХ».