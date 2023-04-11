У Раді заблокували підписання законопроєкту про поверненням військовим доплат у 30 тисяч гривень

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УНІАН / Кузьмін Олександр

У Верховній Раді заблокували підписання законопроєкту про відновлення доплат у 30 тисяч гривень щомісяця військовим та поліцейським. Там подали постанову про скасування цього рішення.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Автором постанови став нардеп від «Голосу» Володимир Цабаль.

Доки нардепи не розглянуть цю постанову, спікер парламенту не зможе підписати законопроєкт і передати його на підпис президенту.

Напередодні нардепи підтримали поправку в законопроєкт № 8312 про внесення змін до законодавства про удосконалення правового регулювання питань, повʼязаних із воєнним станом. Ця поправка передбачає повернення доплат у 30 тисяч гривень усім військовим, поліцейським та рятувальникам до кінця воєнного стану. Також передбачається обмеження зарплат топчиновників до 10 мінімальних зарплат.

Однак у поправці не вказано, звідки взяти гроші на ці виплати. Міжнародну фінансову допомогу використовувати на армію та зарплати військовим не можна. Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що на відновлення виплат потрібно додаткових 152 мільярди гривень на рік. Натомість економія на зарплатах чиновників дасть лише до 3 мільярдів гривень.