Мінінфраструктури: Росіяни довели виконання «зернової угоди» до критичного стану. Вони блокують інспекції
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Олександр Кубраков / Facebook
У Міністерстві інфраструктури кажуть, що росіяни грубо порушують домовленості у рамках «зернової угоди». Вони фактично блокують інспекції суден.
Про це у коментарі The Guardian розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.
Він розповів, що спільна комісія Туреччини, ООН та росії погоджує назви суден, які мають проходити інспекції. Але у вівторок жодних інспекцій не було, оскільки росіяни викреслили погоджені назви і вписали туди інші з черги в 50 суден. У результаті — у вівторок жодне судно не пройшло інспекцію.
Васьков каже, що такі дії фактично означають блокаду.
«Сьогодні ми маємо критичну ситуацію. Росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вони вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно», — наголосив заступник міністра.
За його словами, якщо така ситуація не зміниться, то ціни на продовольство у світі зростуть на 15%.
- 22 липня 2022 року росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду росія та Україна підписували окремо — кожен з ООН і Туреччиною. Підписів України та росії на одному документі немає. На початку серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден. 17 листопада 2022 року угоду офіційно продовжили ще на чотири місяці.
- 13 березня російська сторона після перемовин із представниками ООН погодилася на продовження «зернової угоди», але лише на 60 днів. Однак подальша позиція росії залежатиме від «прогресу щодо експорту російської агропродукції». У рф хочуть, щоб Захід послабив санкції для російського продовольства та добрив. Але в Україні сказали, що позиція росії продовжити «зернову угоду» на 60 днів суперечить цій угоді, адже продовжувати її можна щонайменше на 120 днів.