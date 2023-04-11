Київський ТРЦ Ocean Plaza переходить у власність держави — рішення ВАКС набуло чинності

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Ocean Plaza

Столичний торговельно-розважальний центр Ocean Plaza переходить у власність держави. Набрало чинності рішення Вищого антикорупційного суду про конфіскацію 66,6% ТРЦ у російського олігарха Аркадія Ротенберга на підставі закону про санкції.

Як пишуть «Схеми», після того як ВАКС задовольнив позов Мінʼюсту і конфіскував у структур Ротенберга дві третини ТРЦ, до суду надійшла апеляційна скарга від компанії Jupiter Nine Trust Company Limited. ВАКС скаргу відхилив, оскільки компанія «не була стороною в адміністративній справі».

Тепер Ocean Plaza перейде в управління Фонду держмайна, який хоче виставити ТРЦ на аукціон.