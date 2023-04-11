Верховна Рада попередньо схвалила перезавантаження митниці

Новини

Сергій Моргунов / «Бабель»

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 6490-д щодо перезавантаження митниці.

Про це 11 квітня повідомили голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політик Данило Гетманцев та його заступник Ярослав Железняк.

За — 260 депутатів.

Законопроєкт пропонує змінити процедуру конкурсного відбору керівника митниці — на основі кращих практик конкурсів до антикорупційних органів (САП, НАБУ). Конкурсна комісія складатиметься з 9 людей, яких визначить уряд, пʼятеро з них будуть обрані на підставі пропозицій міжнародних організацій. Конкурсна комісія визначатиме лише одну людину, яку вноситиме премʼєр-міністру на розгляд для призначення.

Також пропонується запровадити щорічний зовнішній аудит ефективності діяльності митниці. Негативний висновок такого аудиту буде ключовою підставою для звільнення голови, що не дасть можливість змінювати керівника митниці просто за бажанням уряду.

Протягом року після обрання нового керівника відбудеться переатестація всіх працівників митниці, зокрема з питання доброчесності. Неуспішне проходження переатестації означатиме звільнення такого працівника.

Також законопроєкт пропонує скасувати необхідність погоджувати з Мінфіном призначення на посади та звільнення з посад керівників середньої ланки.