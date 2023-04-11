Нацполіція: У Київській області досі не впізнали 195 убитих під час окупації

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Поліція виявила 1 374 тіла цивільних, убитих окупантами на Київщині, 195 тіл досі не впізнані. Ще 279 людей вважають зниклими безвісти.

Про це очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов сказав на брифінгу.

За його словами, 717 людей окупанти вбили зі стрілецької зброї, а 340 загинули від мінних і осколкових поранень. Причину смерті 317 людей не встановили. Протягом року вдалося встановити 15 місць масового поховання та три катівні.

«Досі, на жаль, залишаються невпізнаними 195 тіл. Щодо них відібрано ДНК, тому ми просимо... надавати інформацію, щоб ми встановили абсолютно всіх українців, які загинули на Київщині під час окупації», — сказав Нєбитов.

Він додав, що зниклими безвісти вважають 279 людей. За словами очільника обласної поліції, є інформація про те, що люди перебувають, зокрема, у росії — їх привозили туди примусово, у так званих евакуаціях.

«Розуміємо, що деякі з цих людей перебувають у вʼязниці, нібито росіяни готують собі обмінний фонд», — розповів Нєбитов.

31 березня він повідомляв, що в Київській області від рук росіян загинули 38 дітей.