Уперше за десять місяців біткоїн сягнув $30 тисяч. Що стало причиною
- Автор:
- Ліза Бровко
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Kanchanara / Unsplash
Криптовалюта біткоїн 11 квітня подорожчала до $30 тисяч — уперше за десять місяців. Як пише Reuters, інвестори підвищили ставки на те, що Федеральна резервна система США скоро припинить свою кампанію з посилення грошово-кредитної політики.
Ціна біткоїна за березень зросла на 23%, а за кілька днів квітня на 6%, зокрема завдяки звіту про зайнятість у США в різних секторах, крім сільськогосподарського, де сказано, що роботодавці активно наймають працівників навесні, збільшуючи стійкість економіки.
До того ж учасники ринку сподіваються, що після краху Silicon Valley Bank Федеральна резервна система США суттєво не підніматиме процентні ставки та не введе їх на тривалий термін, бо намагатиметься зменшити навантаження на сектор.
- 10 березня стало відомо про крах Silicon Valley Bank. Після цього американські регулятори вирішили закрити нью-йоркський Signature Bank, який стикнувся з кризою довіри. Це стало другим масштабним банкрутством на банківському ринку США за три дні. Signature також ослаб через ставку на криптобанкінг.
- У вересні 2022 року вартість біткоїна впала нижче $20 тисяч. Ця криптовалюта втрачала в ціні в очікуванні наступного кроку Федерального резерву США щодо темпів підвищення ключової ставки.