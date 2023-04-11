Колишні топменеджери Twitter подали до суду на компанію через несплату рахунків
- Автор:
- Анна Холоднова
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Колишній генеральний директор Twitter Параг Агравал і двоє інших топменеджерів судитимуться з медіакомпанію через те, що вона не відшкодувала їм понад мільйон доларів особистих судових витрат.
Про це пише Axios.
Ілон Маск звільнив Агравала, колишнього головного юрисконсульта Віджая Гадде та колишнього фінансового директора Неда Сігала, коли придбав платформу за $44 мільярди. Тепер вони стверджують, що компанія «відмовлялася визнати свої зобовʼязання та сплачувати будь-які рахунки».
«Цей позов спрямований на прискорене винесення рішення, яке вимагає від відповідача виконання своїх зобовʼязань щодо сплати судових зборів і витрат, повʼязаних із поточними судовими процесами та розслідуваннями», — йдеться в заяві.
- Відтоді як Ілон Маск придбав Twitter Inc., компанія почала регулярно ігнорувати сплату за оренду приміщень та надання інших послуг. The Wall Street Journal писав, що орендодавці, консультанти та продавці за останній час висунули скарги на понад $14 мільйонів плюс відсотки. Ідеться щонайменше про девʼять судових процесів.
- The New York Times писала, що Twitter звільнив щонайменше 200 співробітників. Це майже 10% із приблизно двох тисяч, які досі працюють у компанії. Коли в жовтні 2022 року Ілон Маск придбав соцмережу, там було 7 500 працівників.
- У січні 2023 року компанія виставила на онлайн-аукціон сотні предметів зі штаб-квартири в Сан-Франциско.