Politico: США намагаються заспокоїти союзників після витоку секретних документів

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Високопоставлені офіційні особи США прагнуть заспокоїти «розчарованих і спантеличених» союзників від Європи до Близького Сходу та України — після витоку суворо засекреченої інформації про війну в Україні.

Про це пише Politico з посиланням на чотирьох чиновників (американця, двох європейців та одного члена «Пʼяти очей»).

Після того, як минулого тижня стало відомо про витік, високопосадовці розвідки, Держдепартаменту та Пентагону звернулися до своїх колег, щоб розвіяти побоювання щодо публікації інформації.

Один з політиків сказав, що члени «Пʼяти очей» запросили у Вашингтону брифінги, але поки що не отримали відповіді. Запити надіслали окремо до Управління директора національної розвідки, Центрального розвідувального управління та Федерального бюро розслідувань.

Тим часом офіційні особи в Україні, Британії, Бельгії, Німеччині, Обʼєднаних Арабських Еміратах запитали у США, як інформація потрапила до мережі, хто відповідає за витік і що США роблять для її видалення із соціальних мереж. Вони також запитали, чи здійснює адміністрація Байдена кроки з обмеження поширення розвідданих у майбутньому. За словами європейських офіційних осіб, станом на ранок 10 квітня офіційні особи США повідомили союзників, що адміністрація веде розслідування і що вони ще намагаються зрозуміти масштаб витоку.

Politico пише, що Україна давно переймається тим, що інформація, якою вона ділиться зі США, виходить у відкритий доступ. «Цей випадок показав, що українці були в цьому абсолютно праві. Американці зараз винні українцям. Вони мають вибачитися та компенсувати», — сказав один з європейських чиновників.