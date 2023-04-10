Зеленський призначив Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації.
Указ опублікували 10 квітня.
З 2021 року Кравченко є керівником Бучанської окружної прокуратури. Він брав участь у конкурсі на керівника Національного антикорупційного бюро. Раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (23 серпня 2022 року).
Руслан Кравченко служив у Криму, коли росія його захопила. Виїхавши з Криму, він недовго послужив у Рівному та Львові, а у вересні 2014-го на пів року поїхав до АТО — у військову прокуратуру Артемівська та Дебальцевого. Ще за пів року його перевели до Києва, у Генеральну прокуратуру. Згодом там створили управління з російської агресії. Саме Руслан Кравченко 14 березня 2017 року підписав звинувачення Віктору Януковичу — у тому, що він допомагав росії змінити кордони України та вести агресивну війну (більше про цю справу — тут).
- 24 січня Зеленський звільнив з посад пʼятьох очільників обласних держадміністрацій: Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Київської та Сумської. Колишній очільник Київської ОВА Олексій Кулеба пішов працювати заступником голови Офісу президента.