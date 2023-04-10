У Туреччині спустили на воду перший легкий авіаносець. З нього злітатимуть безпілотники Bayraktar та Kizilelma

Новини

Recep Tayyip Erdoğan / Twitter

У Туреччині ввели в експлуатацію свій найбільший військовий корабель TCG Anadolu, який є легким авіаносцем. На його борту будуть гелікоптери та безпілотники.

Про це повідомив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у своєму Twitter.

Корабель має довжину в 231 м та ширину в 32 м. Автономно корабель може перебувати в морі протягом 50 днів.

Ердоган назвав корабель символом століття Туреччини. Anadolu буде першим авіаносцем у турецькому флоті, а також першим кораблем у світі, з якого злітатимуть безпілотники. На борту корабля будуть розміщені до 50 безпілотників від компанії Baykar, а також гелікоптери T129 Atak, S-70B та інші.