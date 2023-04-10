Ілон Маск, попри значну критику, відмовляється видаляти твіт Дмитра Медведєва зі словами «Україна зникне»
- Автор:
- Ліза Бровко
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NurPhoto / NurPhoto via Getty Images
Американський мільярдер і власник Twitter Ілон Маск відмовився обмежувати акаунти російських урядових структур і видаляти твіт експрезидента росії Дмитра Медведєва зі словами «Україна зникне... бо вона нікому не потрібна».
Користувачі Twitter вважають, що Ілон Маск ігнорує санкції проти росії, бо дозволяє російським політикам публікувати дописи в соцмережі й поширювати пропаганду.
Ілон Маск пише, що «всі новини певною мірою є пропагандою» і користувачі мають самі вирішувати, чи закривати доступ до акаунтів російських урядових структур. Він запевнив, що Twitter не просуватиме і не обмежуватиме російські урядові акаунти, «тільки тому, що так роблять інші платформи».
Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Twitter заявили, що корпорація «не рекламуватиме та не рекомендуватиме урядові облікові записи, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах». До них відносяться й акаунти представників російської влади.
- Кілька днів тому The Telegraph писала, що Twitter зняв обмеження з акаунтів, повʼязаних із російською владою. Пошук тепер знову видає дописи Кремля, МЗС росії та пропагандистських державних видань.
- У лютому 2023 року американський бізнесмен Ілон Маск назвав Революцію гідності «переворотом». В Офісі президента України його закликали припинити слухати та читати російську пропаганду.