Україна планує повернути українських дітей-сиріт із росії за допомогою міжнародної коаліції

Новини

Caleb Woods / Unsplash

Україна планує створити міжнародну коаліцію, щоб повернути українських дітей-сиріт, які перебувають під контролем росії.

Віцепремʼєр-міністр України Ірина Верещук в ефірі телеканалу «Рада» заявила, що деякі міжнародні лідери вже висловили публічну підтримку цієї ініціативи. Серед них голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Для повернення дітей-сиріт з росії повинен бути посередник, яким може виступити Міжнародний комітет Червоного Хреста, Управління Верховного комісара ООН у справах біженці, ЮНІСЕФ тощо.