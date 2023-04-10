WP: Восени минулого року росія ледь не збила в Україні британський розвідувальний літак

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The Washington Post, посилаючись на витік нібито секретних документів Пентагону, пише, що восени 2022 року російський винищувач ледве не збив британський літак-розвідник RC-135 біля України.

Згідно з інформацією видання, інцидент стався 29 вересня біля узбережжя Криму.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес тоді повідомляв, що два російські винищувачі Су-27 перехопили RC-135 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, літаючи «безрозсудно». Тоді один з літаків наблизився на відстань 4,5 метра, а інший випустив ракету.

У WP повідомили, що представники Пентагону та посольства Британії у Вашингтоні відмовилися коментувати це, а посольство росії не відповіло на запит.