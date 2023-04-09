Латвія почала другий етап будівництва паркану на кордоні з Білоруссю. Зведуть ще понад 60 км

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У квітні починається другий етап будівництва паркану на латвійсько-білоруському кордоні, який закриє лінію у 63,9 км.

Про це повідомляє Delfi.

Паркан почнуть будувати, коли ґрунт стане твердішим і техніка зможе працювати у болотистій місцевості. Разом із парканом розбудують і прикордонну інфраструктуру.

Загалом проєкт передбачає будівництво 173-кілометрової латвійсько-білоруської прикордонної смуги. За даними ЗМІ, першу чергу будівництва огорожі протяжністю 85,9 км буде завершено до початку осені цього року, а другу (63,9 км) та третю чергу (16,7 км) — до кінця 2024 року.