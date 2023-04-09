Україна до липня не експортуватиме зерно до Польщі. Країни працюють над спрощеними правилами транзиту
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Міністерстві сільського господарства Польщі заявили, що імпорт українського зерна призупинять щонайменше до липня. Таких домовленостей вдалося досягти після візиту президента України Володимира Зеленського.
Заступник міністра сільського господарства Януш Ковальський сказав TVP Info, що ЄС нічого не зробив, щоб допомогти польським фермерам, які збиткують через зернову кризу.
«Я вважаю, це моя думка, що Європейська Комісія, особливо Німеччина і Франція, яка природно проросійська, були зацікавлені [...] в закладенні міни під польсько-українські відносини», — додав Ковальський.
Натомість Польща змогла вирішити проблему завдяки переговорам з Україною. Український та польський міністри, зокрема, погодили спрощений порядок транзиту, щоб не було простою транспорту і черг на пунктах пропуску.
Окрім пшениці, до липня Україна не експортуватиме до Польщі кукурудзу, соняшник і рапс.
- У травні 2022 року Євросоюз на рік скасував ввізне мито та квоти на зерно та іншу українську сільськогосподарську продукцію, включно з олійними культурами, цукром, мʼясом птиці та яйцями. Це було заходом підтримки економіки країни, яка воює.
- Наплив дешевої продукції з України вдарив по аграрному бізнесу Польщі та інших сусідів України. Аграріям довелося знижувати ціни на свої продукти, через що вони зазнають збитків. Починаючи з травня минулого року польські фермери протестують.
- Брюссель запропонував €56,3 мільйона як компенсацію постраждалим фермерам, але влада їхніх країн вважає цю суму надто маленькою. Польський уряд уже запровадив держсубсидії для аграріїв, які зазнають збитків, але ситуацію це не покращило.
- Польські фермери навіть погрожували зірвати візит президента Зеленського до Польщі через зернову кризу, бо вважали, що влада не виконала їхні вимоги. Польський міністр сільського господарства Генрік Ковальчик подав у відставку.