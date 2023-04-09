КНДР почала ігнорувати лінію звʼязку з Південною Кореєю. Три дні поспіль там не відповідають на дзвінки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Північна Корея третій день поспіль не відповідає на звичайний ранковий дзвінок з Південної Кореї по військовій гарячій лінії. Причини такого кроку з боку Пхеньяну досі невідомі.
Про це пише Yonhap.
Коли телефонну лінію запускали, передбачалося, що обидві Кореї будуть зідзвонюватися двічі на день — уранці та у другій половині дня. Але КНДР з пʼятниці припинила відповідати на дзвінки.
У неділю вранці представники Південної Кореї знову зателефонували по гарячій лінії, але не отримали відповіді. Зазвичай, у вихідні сторони не телефонують одна одній.
- Раніше, 24 березня, у КНДР заявляли про випробувальний запуск підводного безпілотника, який може спричиняти надмасштабне радіоактивне цунамі. Пропаганда показувала кілька фотографій, зокрема момент підриву безпілотника.
- Напередодні КНДР провела навчання, які імітували «ядерну контратаку» проти США та Південної Кореї. На них був присутній сам лідер КНДР Кім Чен Ин.