Китай розпочав військові навчання з оточення Тайваню
- Автор:
- Софія Телішевська
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Китай розпочав триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером Палати представників.
Про це повідомили пропагандистське видання Global Times, яке контролює Компартія КНР, а також CNN, Reuters і BBC.
Східне командування китайської армії заявило, що маневри є «серйозним попередженням» для сил, що борються за незалежність Тайваню.
У рамках навчань планують відпрацьовувати маневри в Тайванській протоці та на північ, південь і схід від острова, залучивши морські та повітряні сили.
Невдовзі після оголошення Китаю оборонне відомство Тайваню заявило, що над протокою зафіксували 42 китайські літаки, з них 29 перетинали умовну медіанну лінію та заходили в зону ідентифікації ППО.
Рекордний захід у зону ідентифікації ППО Тайваню стався в жовтні 2021 року — тоді протягом дня зафіксували 56 літаків.
Китай почав навчання через день після того, як президентка Тайваню Цай Інвень повернулася з 10-денного візиту до США, під час якого вона зустрічалася, зокрема, зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.
Пекін неодноразово виступав проти цього візиту.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.
- У січні 2023 року ЗМІ писали, що в уряді Тайваню прогнозують напад Китаю у 2027 році.