У Канаді крижаний шторм убив двох людей і залишив без світла понад мільйон канадців

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Увечері 6 квітня у двох найгустозаселеніших провінціях Канади, Онтаріо і Квебек, пройшов крижаний дощ із сильним вітром. Від негоди загинули дві людини, а близько 1,3 мільйона людей залишилися без електрики.

Як пише Reuters, це один з найбільших крижаних штормів у Канаді за останні десятиліття.

Через нього обмерзлі дерева попадали на лінії електропередач, дороги, будинки й машини. Саме від падіння дерев загинули дві людини. Усе навколо вкрило льодом.