Ілон Маск анонсував запуск надважкої ракети Starship від SpaceX

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Twitter.com / SpaceX

Надважка ракета Starship від SpaceX має вирушити у тестовий політ наступного тижня.

Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск.

За його словами, наразі SpaceX чекає на схвалення регуляторних органів Сполучених Штатів. Ракета стартуватиме з майданчика SpaceX у Техасі. Під час тестового польоту вона має один раз облетіти навколо Землі.