Президент Франції зустрівся з лідером Китаю. Вони обговорювали війну росії проти України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / Pool
Французький президент Емманюель Макрон прибув у Пекін з візитом до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Головною темою для обговорень стала війна рф проти України.
Про це пишуть AFP і Global Times.
Макрон заявив, що розраховує на свого китайського колегу, аби «привести до тями» росію і «посадити всіх за стіл переговорів». За його словами, Китай має зіграти провідну роль у відновленні миру в Україні.
На це китайський лідер Сі Цзіньпін відповів, що сподівається на політичний розвʼязок війни, і закликав до двосторонніх переговорів Україну й росію. Також він виступив проти застосування ядерної зброї в Україні.
- 24 лютого 2023 року Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни рф проти України. Пекін закликає до переговорів. План — це 12 принципів, які, на переконання авторів, мають сприяти закінченню війни рф проти України. Слово «війна» в документі не вживається — в англійській версії документа автори вживають слова «конфлікт» і «українська криза». У плані також є пункт про повагу до суверенітету «всіх країн» і припинення «односторонніх санкцій».
- Президент Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Україну, але не отримав від китайської сторони пропозицій зустрітися. Посол КНР у Євросоюзі Фу Цун обґрунтував це тим, що китайський лідер «дуже зайнятий».