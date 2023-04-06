В Офісі президента допускають переговори з росією щодо Криму у разі виходу українських військ до адмінкордону

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Київ може обговорити умови деокупації Криму з росією, якщо Сили оборони України підійдуть до кордонів тимчасово захопленого росіянами півострова.

Про це в інтервʼю Financial Times розповів заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Таким переговорам, за словами радника, має передувати досягнення «стратегічних цілей на полі бою» та вихід української армії на адміністративний кордон з Кримом.

«Ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання […] Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення [Криму] нашою армією», — наголосив Сибіга.

У Financial Times вважають, що слова Сибіги можуть заспокоїти західних політиків, які побоюються ескалації. Утім, Володимир Зеленський неодноразово повторював, що проведе мирні переговори з рф лише після повного звільнення України від російських військ.