Зеленський: Україна отримає від Польщі додаткові системи ППО, міномети та бронетранспортери

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Reuters / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща надає українській стороні новий пакет військової допомоги, частина якого буде у форматі закупівель.

Це він сказав під час пресконференції у Варшаві із главою польського уряду Матеушем Моравецьким, передає «Суспільне».

«Ми підписуємо документ про постачання польських бронетранспортерів Rosomak, самохідних 120-мм мінометів Rak, систем ППО зокрема дуже ефективних Piorun [ПЗРК], МіГ-ів та іншого озброєння, якого ми так потребуємо», — сказав президент.

Зеленський та прем’єр Польщі підписали протокол про поставки оборонної техніки, зокрема про БТР Rosomak, яких Україна замовила 100 одиниць. Їх закупатимуть за рахунок європейських та американських фондів, які підтримують Україну.

Також було обговорено спільне виробництво озброєнь і боєприпасів. Підписано меморандум про співпрацю у спільному виробництві 125-мм танкових боєприпасів.