Біологи виявили змій, які можуть рухатися «колесом»

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Eng Wah Teo/Alamy Stock Photo

Біологи виявили унікальний спосіб пересування змій Pseudorabdion longiceps, за допомогою якого ці тварини уникають небезпеки — вони стрибають із переворотом.

Про це пише CNN.

Карликова очеретяна змія Pseudorabdion longiceps мешкає в деяких районах Південно-Східної Азії, зокрема на півдні Таїланду, у Малайзії, Сінгапурі, Суматрі, Борнео та Філіппінах. Вона невелика і веде нічний спосіб життя, а вдень ховається в листі, під каменями чи колодами.

Нещодавно дослідники вперше задокументували незвичайне пересування цієї змії.

Рептилія зігнулася, піднявши передню частину тіла над землею, різко відштовхнулася хвостом і зробила повний переворот у повітрі, а потім повторила цю дію кілька разів.

Це дозволило змії рухатися набагато швидше — вона подолала майже півтора метра лише за пʼять секунд. Імовірно, тварини вдаються до цього прийому, коли відчувають загрозу.

«Оскільки катання, здається, є дуже важким для метаболізму, змії не можуть здійснювати його протягом тривалого періоду часу, і зазвичай воно триває лише кілька секунд», — пояснив Еван Сенг Хуат Куа з Університету Малайзії Сабах.

Таку поведінку раніше не фіксували в інших видів змій або рептилій. Перекочування як спосіб втечі документували у деяких безхребетних, зокрема гусениць і пустельних павуків.