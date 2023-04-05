Біологи виявили змій, які можуть рухатися «колесом»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Eng Wah Teo/Alamy Stock Photo
Біологи виявили унікальний спосіб пересування змій Pseudorabdion longiceps, за допомогою якого ці тварини уникають небезпеки — вони стрибають із переворотом.
Про це пише CNN.
Карликова очеретяна змія Pseudorabdion longiceps мешкає в деяких районах Південно-Східної Азії, зокрема на півдні Таїланду, у Малайзії, Сінгапурі, Суматрі, Борнео та Філіппінах. Вона невелика і веде нічний спосіб життя, а вдень ховається в листі, під каменями чи колодами.
Нещодавно дослідники вперше задокументували незвичайне пересування цієї змії.
Рептилія зігнулася, піднявши передню частину тіла над землею, різко відштовхнулася хвостом і зробила повний переворот у повітрі, а потім повторила цю дію кілька разів.
Це дозволило змії рухатися набагато швидше — вона подолала майже півтора метра лише за пʼять секунд. Імовірно, тварини вдаються до цього прийому, коли відчувають загрозу.
«Оскільки катання, здається, є дуже важким для метаболізму, змії не можуть здійснювати його протягом тривалого періоду часу, і зазвичай воно триває лише кілька секунд», — пояснив Еван Сенг Хуат Куа з Університету Малайзії Сабах.
Таку поведінку раніше не фіксували в інших видів змій або рептилій. Перекочування як спосіб втечі документували у деяких безхребетних, зокрема гусениць і пустельних павуків.
- Минулого року науковці знайшли у змій клітори. Нове відкриття дозволило пояснити поведінку змій під час «прелюдій». Також учені зʼясували, що змії чують звуки, які поширюються повітрям, і по-різному на них реагують. Слух допомагає плазунам уникати хижаків і випадкових травм. Раніше їх вважали глухими.