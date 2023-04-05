Байден закликав перевірити безпечність штучного інтелекту для світових економік і людства загалом
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Президент США Джо Байден зустрівся зі своїми радниками з питань науки і технологій, щоб обговорити ризики і можливості штучного інтелекту.
Про це повідомляє Reuters.
Хоча зустріч, найімовірніше, не завершиться забороною ChatGPT, як це сталося в Італії, але президент не вважає штучний інтелект абсолютно безпечним.
Коли його запитали, чи є ШІ небезпечним, він відповів: «Це ще належить зʼясувати. Можливо».
«На мою думку, технологічні компанії зобовʼязані переконатися, що їхні продукти безпечні, перш ніж випускати їх у світ... ШІ може допомогти впоратися з деякими дуже складними проблемами, такими як хвороби і зміна клімату, але він також повинен враховувати потенційні ризики для нашого суспільства, нашої економіки, нашої національної безпеки», — сказав Байден.
- Співзасновник Microsoft Білл Гейтс в інтервʼю Reuters заявив, що заклики призупинити розвиток штучного інтелекту не «вирішать майбутніх проблем». Коментуючи відкритий лист дослідників, він наголосив, що замість паузи в розробці слід зосередитися на тому, як отримати максимальну вигоду з тих ШІ-рішень, що вже є.
- Наприкінці березня мільярдер Ілон Маск і група експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликали до шестимісячної паузи в розробці систем, більш потужних за нещодавно запущений OpenAI GPT-4. Вони опублікували відкритий лист, в якому назвали потенційні ризики для суспільства та людства.