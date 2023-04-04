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Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда. Ось що туди увійшло

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Flickr / Paul-760

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда. У списку: