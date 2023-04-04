Із росії втік співробітник Федеральної служби охорони, який займався захищеним звʼязком для путіна. Він вважає його воєнним злочинцем
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба Кремля
Із росії восени 2022 року втік капітан Федеральної служби охорони Гліб Каракулов. Він працював інженером в Управлінні президентського звʼязку та забезпечував путіна захищеним звʼязком.
Про це пише центр «Досье».
На початку жовтня Каракулов вирушив до столиці Казахстану Астани, де путін брав участь у трьох заходах — Саміті Наради із взаємодії та зміцнення заходів довіри в Азії, засіданні Ради глав держав СНД і саміті «Росія — Центральна Азія». В останній день відрядження, 14 жовтня, Каракулов разом із дружиною та донькою втік у Стамбул.
Центр «Досье» називає його найбільш високопоставленим співробітником російських спецслужб, який втік із рф після початку повномасштабного вторгнення в Україну. За кордоном Каракулов засудив війну та назвав путіна воєнним злочинцем.
«Я просто не міг перебувати на службі цього президента. Я вважаю цю людину воєнним злочинцем. Хоч я й не брав участі саме у військових діях, але виконувати його злочинні накази чи просто перебувати у нього на службі я не вважаю для себе можливим», — зазначив він.
У росії проти Каракулова порушили кримінальну справу за дезертирство. Його оголосили в розшук.
- Засновник Gulagu.net, правозахисник Володимир Осєчкін у березні оголосив, що його проєкт тимчасово зупиняє евакуацію за кордон російських військових, які виступають проти війни рф в Україні. Це сталося після того, як їхній підопічний — колишній російський десантник Павло Філатьєв, якого евакуювали за кордон, нібито зізнався у причетності до воєнних злочинів. Павло Філатьєв звинувачення у причетності до воєнних злочинів відкидає. У розмові з російським виданням «Агентство» він заявив, що звинувачення Осєчкіна ґрунтуються на неправильній інтерпретації матеріалу шведського видання.