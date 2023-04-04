Майже половина мільярдерів збідніли за рік. Список найбагатших людей світу 2023 року

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Forbes опублікував 37-й щорічний список мільярдерів світу. У ньому перше місце посів керівник групи з виробництва предметів розкоші LVMH Бернар Арно, посунувши минулорічного лідера Ілона Маска.

Уперше громадянин Франції очолив список багатіїв світу. Бернар Арно керує LVMH, що складається з 75 модних і косметичних брендів, включно з Louis Vuitton і Sephora. За рік він збільшив свої статки на понад $50 мільярдів — до $211 мільярдів, і став єдиним бізнесменом, чий цьогорічний капітал перевищив $200 мільярдів.

Тим часом співзасновник шести компаній, зокрема Tesla і SpaceX, Ілон Маск протягом року втратив понад $20 мільярдів і посів друге місце рейтингу. Зараз його капітал оцінюють у $180 мільярдів.

На третьому місці — засновник гіганта електронної комерції Amazon Джефф Безос із капіталом $114 мільярдів.

Bloomberg веде свій рейтинг і наводить дещо інші дані: Бернар Арно — $199 мільярдів, Ілон Маск — $178 мільярдів, Джефф Безос — $126 мільярдів.