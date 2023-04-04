Uklon запустив клас таксі «Інклюзивний» для людей з інвалідністю

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uklon.com.ua

Український онлайн-сервіс виклику таксі Uklon запустив новий клас автомобілів — «Інклюзивний». Він стане зручним для людей, які пересуваються на інвалідному візку.

Про це пише пресслужба компанії.

Запустити новий клас таксі допомогли компанії Mastercard та MacPaw. Автомобілі обладнані гідравлічним або механічним підіймачем, рампою, спеціальними пасками безпеки та кріпленнями для фіксації крісла. Усі водії пройшли тренінг від Доступно.UA зі спілкування та взаємодії з людьми з інвалідністю. Також водії цього класу допоможуть перенести багаж та особисті речі, якщо людина з інвалідністю буде без супроводу.

uklon.com.ua

Новий клас авто наразі доступний лише в Києві та передмісті, але Uklon обіцяє надалі розширювати географію доступу.

Вартість поїздки автомобілем інклюзивного класу буде на 30% меншою від стандартного тарифу. Увесь дохід від поїздок цим класом буде спрямований на покриття операційних витрат: заробітні плати водіям, закупівля пального тощо.