Дослідження: Леонардо да Вінчі використовував у своїх картинах секретну складову — яєчний жовток
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- Анна Холоднова
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Wikimedia
Дослідники виявили, що художники епохи Відродження, зокрема, Леонардо да Вінчі та Сандро Боттічеллі, змішували яєчний жовток з олійною фарбою, щоб картини були більш стійкими до вологості, не тріскалися і не жовтіли.
Про це пише Science Alert.
Раніше в шедеврах живопису уже знаходили залишки білка, але нове дослідження показало, що художники додавали яйця навмисно.
«Наші результати показують, що навіть з дуже невеликою кількістю яєчного жовтка можна досягти дивовижної зміни властивостей олійної фарби», — розповіли науковці.
Експерти зʼясували, що додавання яєць до картин, написаних олією, запобігає руйнуванню фарби. Можливо, саме завдяки цьому полотна змогли добре зберегтися до нашого часу.
- У 2021 році Національний музей Прадо в Мадриді засумнівався, що найдорожча картина у світі «Спаситель світу» була написана Леонардо да Вінчі. У каталозі авторство картини «Спаситель світу» зазначили як невідоме — вона потрапила до списку «роботи, що вважаються створеними в майстерні Леонардо або авторизованими та контрольованими ним».