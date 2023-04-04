Bloomberg: HBO хоче перезапустити «Гаррі Поттера» у форматі серіалу
- Автор:
- Ліза Бровко
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Harry Potter
Бестселер «Гаррі Поттер» стане серіалом з окремим сезоном на кожну книгу. Материнська компанія стримінгового сервісу HBO Max, Warner Bros. Discovery Inc. близька до угоди про зйомку.
Про це пише Bloomberg, посилаючись на «обізнані» джерела.
Оприлюднити угоду про виробництво серіалу для HBO Max можуть уже наступного тижня, коли Warner Bros. представить програму розвитку сервісу, де головним анонсом стане серіал «Гаррі Поттер». Поки що компанія відмовляється від коментарів.
Warner Bros. та HBO переконують авторку книг Джоан Роулінг перетворити її історію на семисезонний серіал, але угода ще не завершена.
Для Роулінг хочуть виділити роль менторки, щоб вона стежила за дотриманням сюжету оригіналу.
Культові фільми «Гаррі Поттер» також знімала компанія Warner Bros. Тепер вона прагне створити один з найпопулярніших серіалів за книгами всіх часів.
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