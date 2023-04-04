Virgin Orbit Річарда Бренсона подала заяву про банкрутство. Компанія продасть бізнес
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Virgin Orbit
Каліфорнійська аерокосмічна компанія Virgin Orbit, яка належить британському мільярдеру Річарду Бренсону, подала заяву до суду США на банкрутство.
Пресслужба Virgin Orbit повідомила, що заява передбачає реорганізацію для збереження та дозволяє продовжувати роботу до продажу бізнесу.
Причиною компанія вказала нестачу фінансування. В рамках банкрутства вона займеться оцінкою активів, щоб виставити їх на продаж. Компанія вже отримала кредит від Virgin Investments Limited на $31,6 млн для фінансування процесу банкрутства. Як тільки суд схвалить заяву, ці кошти забезпечать Virgin Orbit необхідною ліквідністю для продовження роботи та процес продажу бізнесу.
- Virgin Orbit — це компанія із запуску супутників за допомогою модифікованого літака-розгонювача Boeing 747 Cosmic Girl. Компанія на 75% належить Річарду Бренсону. Вона шукала інвестиції, тоді як основний власник не захотів її фінансувати.
- У січні цього року Virgin Orbit зазнала невдачі під час спроби запустити супутник на орбіту з території Британії. Це перша така місія в історії Великої Британії. Збій призвів до втрати девʼяти супутників, зокрема британських кубсатів та експериментального навігаційного супутника. Крім того, за перші три квартали 2022 року операційні збитки компанії становили $149 млн.
- На початку квітня цього року стало відомо, що Virgin Orbit звільняє 675 співробітників — це 85% штату.