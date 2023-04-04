Virgin Orbit Річарда Бренсона подала заяву про банкрутство. Компанія продасть бізнес

Новини

Virgin Orbit

Каліфорнійська аерокосмічна компанія Virgin Orbit, яка належить британському мільярдеру Річарду Бренсону, подала заяву до суду США на банкрутство.

Пресслужба Virgin Orbit повідомила, що заява передбачає реорганізацію для збереження та дозволяє продовжувати роботу до продажу бізнесу.

Причиною компанія вказала нестачу фінансування. В рамках банкрутства вона займеться оцінкою активів, щоб виставити їх на продаж. Компанія вже отримала кредит від Virgin Investments Limited на $31,6 млн для фінансування процесу банкрутства. Як тільки суд схвалить заяву, ці кошти забезпечать Virgin Orbit необхідною ліквідністю для продовження роботи та процес продажу бізнесу.