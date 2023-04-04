У Сирії американські військові ліквідували одного з лідерів ІДІЛ
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- Анна Холоднова
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NurPhoto via Getty Images
У Сирії військові Сполучених Штатів ліквідували одного з лідерів терористичного угруповання «Ісламська держава» Халіда Ейдд Ахмад аль-Джабурі.
Про це йдеться у заяві Центрального командування США.
Халід Ейдд Ахмад аль-Джабурі відповідав за планування атак ІДІЛ у Європі та розробив структуру керівництва угруповання.
За даними Associated Press, лідер ІДІЛ загинув від удару безпілотника. Цивільні не постраждали. У Центральному командуванні США також зазначили, що смерть аль-Джабурі тимчасово порушить здатність організації планувати зовнішні атаки.
- 30 листопада 2022 року «Ісламська держава» заявила про загибель свого лідера Абу аль Хасана аль Хашемі аль Курайші.