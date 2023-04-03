Міністр соцекономіки Франції знялася для Playboy задля захисту прав жінок

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Getty Images / Paris Match / Eva Sakellarides

Міністр соцекономіки й французьких асоціацій Марлен Скіаппа зʼявилася на обкладинці журналу Playboy, а також дала велике інтервʼю на тему прав жінок і ЛГБТ. Вона була вбрана в білу сукню.

Про це пише France24.

За словами Скіаппи, яка раніше була міністром з питань гендерної рівності, її фото та інтервʼю — це «захист прав жінок робити зі своїм тілом те, що вони хочуть: скрізь і завжди [...] незалежно від того, чи дратує це недоброзичливців і лицемірів».

Попри те що вона сфотографувалася одягненою, деякі її колеги, наприклад премʼєр-міністр Елізабет Борн, обурилися, називаючи фото у Playboy недоцільним, оскільки у Франції тривають політичні й соціальні потрясіння на тлі пенсійних реформ президента Емманюеля Макрона.

Водночас міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін підтримав рішення Марлен Скіаппи й назвав його сміливим.