Німецький оборонний концерн Rheinmetall будує центр обслуговування в Румунії. Він ремонтуватиме техніку для Сил оборони України

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall будує центр обслуговування військової техніки в румунському місті Сату-Маре. Там ремонтуватимуть зброю, яку використовують Сили оборони України у війні проти росії.

Про це пише Reuters.

Очікують, що центр почне працювати вже цього місяця. Він обслуговуватиме самохідні гаубиці, танки Leopard 2 і Challenger, бойові машини піхоти Marder, БТР Fuchs і військові вантажівки.

«Сервісний хаб має відігравати центральну роль у підтримці оперативної готовності західних бойових систем, що використовуються в Україні, і доступності матеріально-технічного забезпечення», — зазначив представник компанії.