У Словʼянську опікунів, які відмовляються від евакуації дітей, позбавлять обовʼязків. А неповнолітніх вивезуть примусово

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У Словʼянську вирішили позбавляти обовʼязків опікунів, які відмовляються від евакуації дітей. Самих же неповнолітніх все одно евакуюють примусово.

Про це пише «Суспільне».

Таке рішення ухвалили члени міської комісії з питань захисту прав дитини. Це повʼязано з обстрілами та наближенням фронту.

Як зазначила керівниця служби у справах дітей Слов’янської міської військової адміністрації Олена Соколова, більшість опікунських родин та дитячих будинків сімейного типу виїхали з міста. Але в Словʼянській громаді лишаються 23 родини, які опікуються 34 дітьми.

«Забезпечити безпеку дитині — це обовʼязок опікунів і органів опіки. Ми постійно звертаємось до родин, пояснюємо, що евакуація у нас безкоштовна, ми надаємо допомогу. У грудні проводили засідання комісії і звертались до родин, давали їм місяць-два, потім нагадували постійно. 27 березня під час обстрілу Слов’янська був поранений неповнолітній. Тому ми знову вживаємо заходи і в більш суворій формі», — пояснила вона.

Комісія вирішила, що опікуни з дітьми мають негайно виїхати за межі Донеччини. У разі відмови їх позбавлять опікунства, а дітей евакуюють примусово.