WSJ: Російська ФСБ стежила за американським журналістом Гершковичем перед його затриманням
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Російські спецслужби стежили за американським журналістом Еваном Гершковичем перед тим, як його затримали. Вони записували його пересування та тиснули на людей, з якими він спілкувався.
Про це пише The Wall Street Journal.
Там зазначають, що журналіста відстежували кілька співробітників російських спецслужб.
Також у виданні розповідають, що стеження зафіксували у Пскові. Журналіст не зміг ідентифікувати людей, які за ним стежили. Також Гершкович припускав до затримання, що його телефон прослуховують.
- Суд Москви відправив у СІЗО американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича терміном до 29 травня 2023 року. Йому закидають шпигунство і збір інформації про секретне підприємство, за що загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.
- До цього ФСБ повідомила, що затримала журналіста американської газети The Wall Street Journal Евана Гершковича, який, за словами російської спецслужби, «за завданням США займався збором відомостей про одне з підприємств російського військово-промислового комплексу, що є держтаємницею».
- Американська газета The Wall Street Journal закликає Вашингтон вислати посла рф і всіх російських журналістів у відповідь на арешт американського журналіста, якому ФСБ росії закидає звинувачення в шпигунстві. До неї у спільній заяві доєдналися також й інші авторитетні американські видання.