СБУ вручила наміснику Лаври Павлу підозру за розпалювання релігійної ворожнечі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Telegram / СБУ
Служба безпеки України 1 квітня вручила підозру митрополиту УПЦ Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) після збору доказів. За даними слідства, він виправдовував війну росії проти України та розпалював релігійну ворожнечу.
Про це пише пресслужба відомства.
Експертиза встановила, що намісник Лаври в публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував вірян інших конфесій, намагаючись створити ворожі настрої до них. До того ж Павло виправдовував дії росії щодо України.
СБУ повідомила Лебедю підозру за порушення рівноправності громадян (ч. 1 ст. 161 КК) і за виправдовування дій рф (ч. 1 ст. 436-2 КК).
СБУ також опублікувала перехоплення телефонних розмов митрополита Павла, де той радіє тимчасовій окупації Херсону та заявляє, що в західних регіонах України немає українців.
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