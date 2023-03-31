НАТО заборонило своїм співробітникам користуватися TikTok

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Flickr / Solen Feyissa

Північноатлантичний альянс офіційно заборонив своїм співробітникам завантажувати застосунок TikTok на робочі пристрої.

Про це пише CNN.

Про заборону офіційно оголосили 31 березня, але посадовці НАТО стверджують, що TikTok уже був недоступний на робочих пристроях Альянсу через внутрішні технічні обмеження.

«Кібербезпека є головним пріоритетом для НАТО. НАТО має жорсткі вимоги щодо визначення заявок для офіційного ділового використання. TikTok недоступний на пристроях НАТО», — сказав журналістам високопоставлений посадовець Альянсу.