Національний мультитест можна буде скласти у щонайменше 21 країні світу — перелік
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Двадцять одна країна світу вже підтвердила проведення основної сесії національного мультипредметного тесту: перемовини з окремими закордонними установами тривають.
Про це поінформувало Міністерство освіти й науки України.
Основну сесію НМТ можна буде скласти у таких країнах: Австрія, Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, США, Фінляндія, Франція, Чехія і Швеція.
Також учні, які потребуватимуть участі в додатковій сесії, зможуть скласти тест в Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Чехії.
Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня включно вступники, які планують складати тестування за кордоном, матимуть змогу вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт. Якщо зʼявиться більш зручна для учасника локація, до 7 травня включно можна змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий до місцеперебування населений пункт. Про нові локації буде оприлюднено на сайті УЦОЯО.
За кордоном є обмеження щодо кількості учасників мультитесту, тож у міністерстві закликали не зволікати з реєстрацією, поки є місця.
«НМТ за кордоном буде проведено таким же чином, як і в Україні: у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами. Тобто вступні випробування традиційно відбуватимуться на засадах прозорості та справедливості — незалежно від того, де саме учасники їх складатимуть», — додали в МОН.
- У 2023 року в Міністерстві освіти і науки України вирішили відмовитися від зовнішнього незалежного оцінювання. Замість нього буде Національний мультипредметний тест. Це тестування міститиме завдання з трьох предметів, два з яких — обовʼязкові (українська мова та математика), а один на вибір — історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. На складання тесту даватимуть 180 хвилин. НМТ пройде у дві сесії — основну та додаткову, так само як ЗНО. Реєстрація запланована на квітень.