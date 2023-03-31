Італія заборонила доступ до ChatGPT через проблеми з конфіденційністю
- Автор:
- Ліза Бровко
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31 березня італійська служба захисту даних заборонила доступ до чат-бота OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT через ймовірні порушення приватності.
Про це пише Гарант захисту персональних даних Італії (GPDP).
За даними відомства 20 березня ChatGPT порушив приватність даних розмов користувачів і платіжної інформації людей, які купили платну версію чат-боту.
Рішення Італії вже набуло чинності. Це тимчасово обмежить оборобку даних італійських користувачів чат-ботом ChatGPT.
Компанія має 20 днів, щоб відреагувати на наказ. Якщо вона цього не зробить, то їй загрожує штраф. Штрафи за порушення режиму захисту даних ЄС можуть сягати 4% річного обороту або €20 мільйонів, залежно від того, що виявиться більшим.
- У чат-боті ChatGPT сталася помилка — інші користувачі могли бачити теми розмов із ботом, які їм не належали. У компанії зазначили, що помилку вже виправили. Помилка спричинила занепокоєння у користувачів, які побоюються, що їхня особиста інформація може бути розкрита за допомогою цього інструмента. Збій, схоже, вказує на те, що OpenAI має доступ до чатів користувачів.